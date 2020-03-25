شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز لصفقة سوبر بداية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو نادي الزمالك من التفكير في صفقة سوبر تنضم للفريق بداية من الموسم المقبل، علي ان تكون الفقة جماهيرية ومفيدة للفريق خاصة ان إدارة الزمالك بدأت في اتخخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ علي نجوم الفريق والقوام الأساسي من خلال التجديد لهم.

ووضع مسئولو الزمالك بعض الشروط للاعب الذي سيتم التعاقد معه ، ان يكون أولا مفيد للفريق ويمتلك خبرة دولية ، حتي يكون مفيدا للزمالك خاصة في المباريات الافريقية.

من ناحية اخري يحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي اجراء مكالمات فيديو مع الرباعي الأجنبي في الزمالك المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو للاطمئنان عليهم والتأكد من تنفيذهم البرنامج التأهيلي الموضوع للاعبين خلال فترة التوقف الحالية بسبب كورونا .

Advertisements

ويتحدث الخماسي كارتيرون وأجانب الزمالك اللغة الفرنسية وهو ما يسهل من تواصل كارتيرون معهم مباشرة بخلاف باقي لاعبي الزمالك الذين يتم التواصل معهم عن طريق احد افراد الجهاز او شيكابالا كابتن الفريق.

واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي خوض 3 مباريات ودية فقط قبل أول مباراة رسمية يخوضها الفريق ، عقب عودة النشاط المتوقف حاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم.

واستقر الجهاز الفني علي ان الفريق يحتاج علي الأقل 3 مباريات ودية قبل اول مباراة رسمية للفريق يتم تحديدها سواء محليا او افريقيا، حتي يستعيد اللاعبين فورمة المباريات عقب فترة التوقف الحالية.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.