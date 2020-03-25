شكرا لقرائتكم رحيل إكرامي وعاشور وجمعة ضمن شروط تجديد فايلر للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد على أن طلبات فايلر تم تنفيذها مؤخرا والتى كان أولها عدم التجديد للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور وكان ذلك مطلب أساسي له من أجل التجديد".

Advertisements

وأضاف: "فايلر أيضا لا يريد صالح جمعة داخل النادي الأهلي نهائيًا، كما أنه طلب عرض اللاعبين عليه قبل التعاقد معهم من أجل أن يقرر بضمهم أم لا، وإدارة القلعة الحمراء تريد صنع مانويل جوزيه جديد".

وتابع: "فايلر يريد أن يكون رقم واحد داخل فريق الأهلي، بمعني أنه يريد أن يكون هو صاحب القرار الأول والأخير فى رحيل اللاعبين والتعاقد مع جدد خلال الفترة المقبلة".