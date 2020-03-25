شكرا لقرائتكم وائل رياض "شيتوس" يقدم روشته إلى الشعب للاستفادة من أوقات حظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب الاولمبي الشعب المصري بالاستفادة من أوقات حظر التجوال التي بدأت السلطات المصرية تنفيذها بداية من اليوم الأربعاء كإجراء احترازي ضد وباء كورونا.

وقال شيتوس في تصريحات له ":"ممكن نعمل حاجات مفيدة للشخص والأسرة أثناء أوقات الحظر ، زي مثل نلعب رياضة داخل المنزل ، أو القراءة وتقضيات اوقات الفراغ مع الاولاد " وتابع مدرب المنتخب الاولمبي :"لابد أن نبحث عن شىء مفيد لاستغلال اوقات الفراغ في الحظر ، ممكن نظبط نومنا ونظبط اكلنا وكل حياتنا في مثل هذه الأوقات" وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا.

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واستجابت الأندية المصرية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الأنشطة الرياضية مجدداً لمدة أسبوعين جنباً إلى جنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط لمواجهة فيروس كورونا، وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.