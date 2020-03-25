شكرا لقرائتكم أبو مسلم عن تأثير كورونا على صفقات الصيف: هتغير العالم كله والجميع متضرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد أبو مسل نجم الأهلي السابق على تأثير فيروس كورونا على الوضع الرياضي في مصر وخطة الأندية في ابرام صفقات جديدة، مشددا على أن كورونا ستغير العالم بالكامل وليس الصفقات فقط.

تابع: هناك بطولة كبرى بحجم الأولمبياد تم تأجيله وهو ما يحرم الأندية من متابعة اللاعبين المميزين فيه للتعاقد معهم في الصيف المقبل، مضيفا أن أسواق كرة القدم في مختلف دول العالم توقفت باعتبار أن الضرر واقع على الجميع.