شكرا لقرائتكم سمير عثمان : لم أحسم موقفي من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال خلال تصريحات تلفزيونية": "الحكام رافضين صرف المستحقات بناء على اللائحة القديمة، ولا أعرف لماذا لا يقوم عمرو الجنايني بتطبيق اللائحة الجديدة". Advertisements وتسائل عثمان: "لماذا لم يقبض سوي طاقم تحكيم واحد فقط بعد انتهاء الدور الأول لبطولة الدوري؟ وأضاف: "حقوق الحكام يجب أن يحصلوا عليها، ولم أحسم موقفي من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

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