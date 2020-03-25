شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي: تأجيل الأولمبياد منح بارقة أمل لاستكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ نادي أسوان، متابعته لكافة لاعبي فريقه خلال فترة التوقف الحالية للدوري، بعد تعليق النشاط الرياضي، حتي 15 أبريل المقبل، ذلك لتفشي فيروس كورونا.
ويتواجد أسوان في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة "، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة أون سبورت2، اليوم الأربعاء: "نتابع الموقف العام، ونعطي اللاعبين برنامجًا يحافظ على لياقتهم البدنية، أعتقد أن الأمور بالنسبة للنشاط الرياضي ستتضح في منتصف شهر إبريل المُقبل، ومن الممكن بعد تأجيل الأولمبياد أن نضغط الدوري وننهيه، حتى لو تأخرنا".
وحتم مدرب أسوان: "سنعتبر أن هذه الفترة راحة بين الموسم الحالي والجديد، لأننا نحتاج شهرًا على الأقل بعد انتهاء الأزمة حتى نبدأ الدوري من جديد، وذلك حتى يستعيد اللاعب لياقته البدنية".
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