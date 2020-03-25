شكرا لقرائتكم مستحقات الحكام تقرب استقالة جمال الغندور من الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف "يوجد أزمة داخل الجبلاية بسبب مستحقات الحكام بعدما وضع مسؤولي اتحاد الكرة مبلغ مليون جنيه للتحكيم ورفضهم الغندور". وأضاف: "فى حالة إصرار عمرو الجنايني على تطبيق اللائحة القديمة الخاصة بالحكام، سيقوم جمال الغندور بتقديم استقالته خلال الفترة المقبلة، والغندور منحاز للحكام".

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