شكرا لقرائتكم عادل طعيمة: قرار رحيل عاشور مناسب وإكرامى نحتاجه إفريقيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن حسام عاشور قيمة كبيرة وكان من اهم اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر، ولكن كان سيأتي يوما من الأيام ويعتزل فيه، وكان عليه أن يختار الاعتزال في قمة مجده وعطائه، وقد يكون نهاية الموسم الحالي هو القرار الأنسب له، خاصة مع احتمالية تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال ليكون خير ختام له.

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أردف: فيما يخص أحمد فتحي أرى أنه لن يرحل عن الأهلي وسيستمر في صفوفه، بينما الوضع مع إكرامي أراه أكثر تأثيرا في ظل خبراته الإفريقية الكبيرة لأن الأهلي بحاجة لحارس صاحب خبرات افريقية كبيرة مع محمد الشناوي بخلاف الدور القيادي وهو ما يفتقده علي لطفي ومصطفى شوبير.

واستدل طعيمة بفريق ليفربول الذي لم يجلب حارس صاحب خبرات وكانت نتيجته توديع الريدز دوري أبطال افريقيا بعد اصابة حارسه الاساسي البرازيلي اليسون بيكر.