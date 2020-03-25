شكرا لقرائتكم سمير عثمان لاتحاد الكرة: "وديتوا فلوس الحكام فين"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة أن أزمة الحكام الحالية وعدم حصولهم على مستحقاتهم هي مسئولية اللجنة الخماسية التي تدير الكرة المصرية.

وأضاف سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة "، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة أون سبورت2، اليوم الأربعاء، أن عدم حصول الحكام على حقوقهم حتى هذه اللحظة يثير العديد من التساؤلات.

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وتابع:" حينما توليت المهمة غيرت لائحة المستحقات وتم زيادة قيمة إدارة حكم الساحة لكل مباراة من 3500 جنيه إلى 5000 جنيه، وتم اعتماد هذه اللائحة في كاس مصر ولم يتم تطبيقها في الدوري".

وتسأل عثمان عن كيفية توقيع شيكات بمستحقات الحكام وعدم صرفها قائلا لاتحاد الكرة:" فين الفلوس، طالما تم توقيع شيك يبقى الفلوس راحت فين".