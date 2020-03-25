ويمبلدون أمام احتمالات عدة أبرزها "التأجيل أو الإلغاء" بسبب كورونا

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أعلن منظمو بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الأربعاء انهم سيعقدون اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لبحث احتمالات عدة بينها "التأجيل أو الإلغاء" لنسخة العام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر ان تقام البطولة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنكلترا بين 29 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو. لكن مصيرها بات موضع شك في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 20 ألف شخص حول العالم، وأدى الى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حاليا، وإرجاء أحداث كبيرة كانت مقررة خلال الصيف، مثل دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو وبطولتي كأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم.

ولا تزال منافسات كرة المضرب معلقة حتى أوائل حزيران/يونيو.

وأفاد نادي عموم إنكلترا في بيان انه "يواصل إجراء تقييم مفصل لكل السيناريوهات بشأن بطولة 2020، بما يشمل التأجيل والإلغاء، بسبب تفشي +كوفيد-19+".

وأوضح ان مجلس إدارته "من المقرر ان يعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل"، ويقوم بالتواصل مع مختلف الأطراف المعنيين باللعبة، لاسيما رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي والبطولات الكبرى الأخرى (أستراليا، فرنسا، والولايات المتحدة).

وحذّر النادي الإنكليزي من انه "في الوقت الراهن، وبناء على النصيحة التي تلقيناها من السلطات الصحية الرسمية (في إنكلترا)، والنافذة الضيقة المتاحة أمامنا لإقامة البطولة بسبب طبيعة أرضية الملاعب، لن يكون الإرجاء من دون مخاطرة كبيرة وصعوبة"، مشددا في الوقت عينه على ان "خيار اللعب خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين تم استبعاده".

وأشار النادي الى ان الأعمال التحضيرية لتنظيم البطولة التي تعد من الأعرق في العالم ويعود تاريخها الى العقد السابع من القرن التاسع عشر (بحسب موقعها الالكتروني)، "يفترض ان تنطلق أواخر نيسان/أبريل".

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي ريتشارد لويس في البيان، ان ضرورة التحضير قبل نحو شهرين للبطولة، تتطلب اتخاذ قرار سريع بشأنها.

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وتابع "التحدي غير المسبوق الذي تمثله أزمة +كوفيد-19+ يواصل التأثير على أسلوب حياتنا بطرق لم نكن قادرين على تخيلها".

وشدد على ان "الاعتبار الأهم هو الصحة العامة، ونحن مصممون على التصرف بمسؤولية عبر القرارات التي نتخذها"، مضيفا "وجهنا الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة (...) وسيتم خلاله اتخاذ قرار".

وفرض تفشي فيروس كورونا المستجد قيودا واسعة على حركة التنقل والسفر حول العالم، ودفع العديد من الدول الى الطلب من سكانها ملازمة منازلهم والاكتفاء بالخروج منها لقضاء الحاجات الأساسية فقط. وفي ظل هذا الوضع، أكد نادي عموم إنكلترا ان منشآته "مغلقة حاليا مع وجود عمليات بالحد الأدنى للحفاظ على الملاعب العشبية وأمن الموقع".

وأعلنت رابطتا اللاعبين واللاعبات هذا الشهر تمديد تعليق المنافسات حتى السابع من حزيران/يونيو المقبل على الأقل. أما بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الكبرى، والتي تقام على ملاعب ترابية، فتم تأجيل موعد انطلاقها الى 20 أيلول/سبتمبر بدلا من 24 أيار/مايو.

لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل اللاعبين ومنظمي بطولات أخرى، اذ انها اتخذت من دون تشاور مع الأطراف الآخرين المعنيين باللعبة. كما ان الموعد الجديد للبطولة الفرنسية، يأتي بعد نحو أسبوع فقط من ختام بطولة كبرى أخرى هي فلاشينغ ميدوز الأميركية.

لكن منظمي فلاشينغ ميدوز أعلنوا بعد ذلك انهم سيبحثون احتمال تعديل موعدها. لكن الفترة الجديدة المقررة لرولان غاروس ستشهد إقامة مسابقة كأس لايفر الاستعراضية في مدينة بوسطن الأميركية (25-27 أيلول/سبتمبر) بمشاركة لاعبين من أوروبا وبقية العالم.

وشدد منظمو هذه المسابقة على انها ستبقى في موعدها المحدد.

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