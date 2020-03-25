خاميس رودريغيز يصف كرة القدم بالظالمة بعد اقصاء كولومبيا وتأهل الأرجنتين

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وصف النجم الكولومبي خاميس رودريغيز كرة القدم بأنها غير عادلة في اعقاب إقصاء منتخب بلاده امام منتخب تشيلي في الدور الربع النهائي من بطولة كوبا اميركا المقامة حالياً بالبرازيل .

وكانت كولومبيا قد خسرت المواجهة امام تشيلي بركلات الترجيح بعدما انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل سلبياً لتخرج من البطولة مبكراً، رغم انها حققت نتائج مميزة في دور المجموعات بتسجيلها العلامة الكاملة بعدما سجلت ثلاثة انتصارات على الأرجنتين و الباراغواي و قطر.

وأوضح رودريغيز في تصريحات لوسائل الإعلام قائلاً :" كرة القدم لعبة غير عادلة ، فالأرجنتين فقدت آمالها في تجاوز دور المجموعات، ولكنها الآن تصل الى الدور قبل النهائي ، أما كولومبيا التي حققت نتائج جيدة فإنها تغادر البطولة ".

ورغم الاقصاء المَر ، إلا ان رودريغيز قد اعترف بأن كولومبيا تمتلك فريقاً رائعاً، حيث قال :" اعتقد ان الفريق لا يزال شاباً و امامه فرصة لتحقيق نتائج أفضل في قادم الاستحقاقات" ، مضيفاً :" المنتخب الكولومبي حقق اشياء جيدة في كوبا اميركا و لكن النهاية لم تكن سعيدة فقد كان ينقصنا بعض الحظ".

وعن مستقبله الإحترافي بمواصلة اللعب مع ريال مدريد بعد نهاية إعارته لبايرن ميونيخ ، فضل رودريغيز ترك الباب مفتوحا بقوله :" لديّ إجازة لمدة عشرين يوماً ارتاح خلالها، وبعدها سوف أفكر في مستقبلي واتخاذ القرار المناسب".