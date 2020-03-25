يوفنتوس يتفق نهائياً مع رابيو والإعلان عن الصفقة خلال ساعات

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كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي يوفنتوس توصلت إلى إتفاق نهائي مع الفرنسي ادريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي يقضي بانتقاله إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر (مجاناً) بعد انقضاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضي (2018-2019).

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن ممثلا من إدارة يوفنتوس ووالدة اللاعب والقائمة على أعماله قد اجتمعا في العاصمة الفرنسية باريس ، ووضعا اللمسات الأخيرة على العقد النهائي الذي سيربط اللاعب بالنادي الإيطالي ، على ان يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الذي يعتبر تاريخ انقضاء عقد اللاعب بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان مما يجعله ينتقل لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه.

وتنص بنود العقد بأن يتقاضي رابيو راتباً سنوياً يقدر بسبعة ملايين يورو ، خلال خمسة مواسم أي حتى شهر يونيو من عام 2024.

وكانت علاقة رابيو مع نادي باريس سان جيرمان قد شهدت توتراً شديداً خلال الموسم المنقضي، وذلك في اعقاب رفضه جميع محاولات إدارة النادي لتجديد عقده، رغم الاغراءات المالية والفنية التي قدمتها، ومحاولاتها الضغط عليه بإستبعاده من الفريق الأول وتحويله إلى الفريق الرديف، بعدما أصر على تغيير الأجواء واللعب خارج فرنسا وخوض تجربة جديدة .

يشار الى أن عددا من التقارير الإعلامية كان يؤكد توصل رابيو لاتفاق مع إدارة نادي برشلونة ، وهو ما ساهم في توتر العلاقة بين النادي الفرنسي ونظيره الإسباني، إلا ان تعاقد الإدارة الكتالونية مع الهولندي فرينكي دي يونغ ، جعل اللاعب يجد فرصته أكثر مع نادي يوفنتوس.