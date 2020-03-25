يانيس سيلعب مع اليونان في مونديال السلة 2019

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كشف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين، انه سيدافع عن ألوان بلاده في كأس العالم لكرة السلة المقررة الصيف الحالي في الصين.

قال يانيس الجمعة في أثينا في حدث تسويقي لعلامته التجارية "أريد التواجد هناك لمساعدة بلدي على تحقيق شيء جيد".

تابع نجم ميلووكي باكس البالغ 24 عاما "لم أتحدث مع المدرب عن المركز الذي سأشغله. لا يهمني اذا لعبت في المركز الرقم 1 أو 5. أريد اللعب، أنا لاعب كرة سلة".

أضاف انه تحدث مع بعض لاعبي المنتخب عن مسألة المشاركة و"نحن متحمسون جميعنا ونتطلع الى البطولة".

مثل يانيس اليونان للمرة الاولى في تموز/يوليو 2013 مع تشكيلة تحت 21 عاما وساعدها للحلول خامسة في بطولة أوروبا.

خاض اللاعب النيجيري الاصل بطولة اوروبا 2015، فلم يخسر فريقه في دور المجموعات قبل اقصائه أمام اسبانيا في ربع النهائي.

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لعب أيضا مع اليونان في التصفيات الاولمبية في تورينو عام 2016، بيد ان بلاده عجزت عن التأهل، ليصل مجموع مشاركاته 38 مباراة بلغ معدل تسجيله فيها 9,8 نقاط.

وتفوق أنتيتوكونمبو الذي تطلق عليه وسائل الإعلام الأميركية لقب "غريك فريك"، أي "الوحش اليوناني" لطوله الفارع 2,11 م وامتداد يديه 2,21 م، في جائزة افضل لاعب في الدوري الاميركي على نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الذي نالها العام الماضي، ولاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر بول جورج أفضل هداف هذا الموسم.

وانضم أنتيتوكونمبو الذي ولد في اليونان من والدين مهاجرين من نيجيريا، إلى ميلووكي باكس عام 2013، وقاده هذا العام إلى تحقيق 60 فوزا مقابل 22 خسارة في أفضل غلة في الدوري المنتظم.

ورغم ذلك خرج ميلووكي باكس من الدور النهائي للمنطقة الشرقية على يد تورونتو رابتورز الذي توج باللقب لاحقا.

وأنهى أنتيتوكونمبو الموسم المنتظم بمعدل 27,2 نقطة و12,5 متابعة و5,9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في أفضل إحصائيات في مسيرته الاحترافية.

وتلعب اليونان في كأس العالم في مجموعة تضم البرازيل ونيوزيلندا ومونتينيغرو.