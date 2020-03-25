شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو . كيشو بطل العالم فى المصارعة يتدرب فى المنزل مع والده فترة حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل محمد ابراهيم كيشو بطل العالم فى المصارعة ، و المتأهل الى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2002 ، فترة توقف النشاط الرياضى ، بسبب تفشى فيروس كورونا ، و كذلك فترة حظر التجوال كإجراءات احترازية ، فى ممارسة الرياضة بالمنزل

ونشر اللاعب فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، ويظهر فيه وهو يتدرب مع والده فى المنزل ، وعلق عليه قائلا : " احنا اقوى من كورونا ..خليك فى البيت ..احلى بابا فى الدنيا تعبتك معايا ربنا يخليك لينا "

يأتى تدريب كيشو فى المنزل بعد تعلق النشاط الرياضى وفرض حظر التجوال، وغلق كافة الاندية و مراكز الشباب و الهيئات الرياضية ، ومنها المركز الاولمبى وستاد القاهرة ، بالاضافة الى تأجيل دورة الالعاب الاولمبية التى كان مقرر اقامتها يوليو المقبل بطوكيو .

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ويٌعد كيشو هو لاعب المصارعة الوحيد الذى نجح فى التأهل الى طوكيو حتى الان بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم .

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

وقالت اللجنة في البيان الرسمي إن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.