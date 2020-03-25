شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية خاصة وتدريبات مستمرة.. المقاولون يحدد برنامج للاعبيه في فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرحمن عيسى المخطط البدني لفريق المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل وضع منذ اليوم الأول للتوقف برنامج إعداد للاعبين للحفاظ على لياقتهم في تلك الفترة من توقف النشاط الرياضي، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا العالمي.

وقال مدرب المقاولون في تصريحات خاصة: منذ اليوم الأول وضعنا برنامج إعداد للاعبين يتلخص في 3 أيام تدريب واليوم الرابع إجازة، بالإضافة إلى بعض الإرشادات الغذائية من جانب الدكتور هاني وهبة أخصائي التغذية، وجميع اللاعبين ملتزمين بالتعليمات ورغم أن البرنامج الموضوع ليس من السهل تنفيذه إلا أن جميعهم حريص على أداءه على النحو الأمثل.

واعتمد الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب في الاطمئنان على لاعبي الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التي وضعها الجهاز الفني خلال فترة التوقف.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر المقاولون بياناً رسمياً قال فيه: تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء اليوم قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مد تعليق كافة الأنشطة داخل النادي حتى منتصف أبريل المقبل مع الالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يتابع باستمرار تطبيق كافة الإجراءات مع مد تعليق النشاط الرياضي والاغلاق التام للنادي متمنيا السلامة للشعب المصري وكافة شعوب العالم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبي بترتيبها الحالي حقها في المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلي المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.