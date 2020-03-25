شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة..خبير يكشف مصير السعيد من نادي الـ100 وعقوبات كهربا حال إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومي خبير اللوائح الكروية موقف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي من دخول نادي المائة خلال الفترة الحالية، خاصة إذا ما صدر قرارا بإلغاء النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، وما يترتب عليه إلغاء مسابقة الدوري المصري، واعتبار الموسم الحالي كأن لم يكن.

جدير بالذكر أن محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية واستاذ القانون الدولي كشف موقف تحديد بطل الدوري والفرق الهابطة للقسم الثاني حال استمرار إيقاف وتجميد النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

في سياق متصل أكد فضل الله انه ليس من حق اللجنة الأوليمبية أو أي جهة اخرى تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية لأن موعدها محدد بنص قاطع في القوانين واللوائح.

وكان رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية قد المح الى وجود مقترح بتأجيل الانتخابات بعد قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.