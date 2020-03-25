شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن علي الأجانب الأربعة بمكالمات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي إجراء مكالمات فيديو مع الرباعي الأجنبي في الزمالك المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو للاطمئنان عليهم والتأكد من تنفيذهم البرنامج التأهيلي الموضوع للاعبين خلال فترة التوقف الحالية بسبب كورونا .

ويتحدث الخماسي كارتيرون وأجانب الزمالك اللغة الفرنسية وهو ما يسهل من تواصل كارتيرون معهم مباشرة بخلاف باقي لاعبي الزمالك الذين يتم التواصل معهم عن طريق احد افراد الجهاز او شيكابالا كابتن الفريق.

واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي خوض 3 مباريات ودية فقط قبل أول مباراة رسمية يخوضها الفريق ، عقب عودة النشاط المتوقف حاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم.

واستقر الجهاز الفني علي ان الفريق يحتاج علي الأقل 3 مباريات ودية قبل اول مباراة رسمية للفريق يتم تحديدها سواء محليا او افريقيا، حتي يستعيد اللاعبين فورمة المباريات عقب فترة التوقف الحالية.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.