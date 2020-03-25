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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 25 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 25 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأندية تقترح عقد اجتماع لدراسة الموقف من تجميد الدورى
الأندية تقترح عقد اجتماع لدراسة الموقف من تجميد الدورى
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