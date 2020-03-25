شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد حسن مكى يحتفل بعيد ميلاد نجله أدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الحالى و الزمالك السابق بعيد ميلاد نجله أدم خلال فيديو خاص و نشر صور له خلال تواجدة فى التدريبات معه خلال فترة توقف النشاط الرياضى و التواجد فى المنزل .

ومنح الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى أجازة من التدريبات الجماعية للاعبى الفريق عقب أعلان تأجيل النشاط الرياضى بسبب فيروس كيرونا المستجد .

ويعد أحمد حسن مكى من المهاجمين التى لهم باع فى الاندية المصرية مثل الزمالك و سموحة و حرس الحدود وعلى الصعيد الدولى تواجد مع المنتخب المصرى فى كثير من البطولات .

علن فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية، عن غلق النادى نهائيا بداية من غدا حتى 30 مارس الجارى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدولة لعدم انتشار فيروس كورونا وحماية الاعضاء ومنع دخول أى شخص إلى حرم النادى .

وكشف عامر عبر حسابه على تويتر :" أن الإدارة سوف تستمر في العمل بصورة رمزية بما يضمن نضافة النادي وصيانته وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في ذلك".

أحمد حسن مكى (1)

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أحمد حسن مكى (2)



أحمد حسن مكى (3)



أحمد حسن مكى (4)