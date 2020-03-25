شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس ظهور رينيه فايلر تلفزيونيا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على قناة أون تايم الرياضية في حلقة خاصة.

للتعرف على كواليس ظهور رينيه فايلر مدرب الأهلي تلفزيونيا لأول مرة، اضغط هنا ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب وبيراميدز والمصري وهو الأمر الذي دفع البطولة للاقتراب من الحسم لصالح القلعة الحمراء بشكل كبير. Advertisements ويعيش العالم أزمة صحية كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف بطولة الدوري المصري الممتاز وباقي منافسات القارة الافريقية.

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.