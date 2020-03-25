شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك لكرة القدم المعجزة الحقيقية هذا الموسم بعدما حصد لقبي السوبر الافريقي امام الترجي التونسي والسوبر المحلي امام الأهلي في أقل من أسبوع ، تخلله رحلتين للسفر الي قطر والامارات، مما جعل فريق الزمالك يعود الي سابق عهده محليا وافريقيا.

ومع تحقيق الزمالك لبطولتي السوبر الافريقي والمحلي ، ارتفعت القيمة التسويقية لـ 3 لاعبين ساهموا بقوة في عودة مدرسة الفن والهندسة للزمالك مرة أخرى وهم :

أشرف بن شرقي المغربي المحترف في صفوف الزمالك والذي كانت قيمته التسويقية قبل انضمامه للزمالك 600 الف يورو، ووصلت الان الي مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

اما احمد سيد زيزو فقد ارتفعت قيمته التسويقية بمقدار 200 الف يورو بعدما تألق مع الزمالك وأعاد اكتشاف نفسه عقب رحلة احتراف أوروبية غير موفقة، وكانت القيمة التسويقية لزيزو قبل انضمامه للزمالك 600 الف يورو ووصلت الي 800 الف يورو.

اللاعب الثالث هو مصطفي محمد مهاجم الفريق ، واحد هدافي الزمالك في كل البطولات ، فقد قفزت قيمته التسويقية لتحقق زيادة بنسبة 100 % ، حيث كانت قيمته التسويقية 600 الف يورو قبل انضمامه للزمالك ليصل الي مليون و 200 الف يورو خاصة انه هداف المنتخب الاوليمبي في تصفيات اوليمبياد طوكيو 2020.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.