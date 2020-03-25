بالأرقام.. صحيفة إنجليزية ترد على الانتقادات الموجهة لصلاح: "يمثل ذعر للدفاع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

استعرضت صحيفة "ليفربول إيكو" تحليلًا للانتقادات التي وجهت لمحمد صلاح جناح ليفربول في الفترة الأخيرة، حيث أوردت النقاط الرئيسية لهذا النقد وردت عليها من الناحية الإيجابية والسلبية.

وقالت الصحفية المقربة من نادي ليفربول: "النقد الموجه (لمحمد صلاح) على الأرجح سليم، فهناك 324 لاعب في الدوريات الخمس الكبرى لعبوا أكثر من 2000 دقيقة هذا الموسم، باستثناء الحراس والمهاجمين، محمد صلاح يحتل المركز الـ280 على مستوى دقة التمرير."

وشهدت الفترة الماضية انتقادات لمحمد صلاح على اعتبار انه "لا يؤدي المهام الرئيسية للاعب الكرة، ولا يستطيع تمرير الكرة على مسافة 5 أمتار"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

وتتابع الصحيفة: "بالرغم من أن لاعب ليفربول يخسر الكرة بانتظام هؤلاء اللذين ينتقدون اللاعب يفقدون نقطة رئيسية، محمد صلاح قبل أي شيء أخر لاعب يأخذ المخاطر."

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وأضافت الصحيفة: "ليفربول تعاقد مع اللاعب بسبب قدرته على اللعب في الثلث الأخير، بدلًا من أن يكون موهبة ممتعة لا تستطيع انتاج شيء، صلاح بكل تأكيد على عكس ذلك تمامًا."

وواصلت: "الفريق الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين يلعبون الكرة الآمنة سيعاني من أجل التسجيل، وهو نفس الأمر بالنسبة للفريق الذي لا يمتلك إلا لاعبين يخاطرون في اللعب حيث سيعاني من أجل امتلاك اللعب."

واستطردت الصحيفة: "كلوب استطاع أن يكوّن فريق متوازن في آنفيلد حيث هناك عناصر دورها السيطرة على الملعب، وعناصر أخرى دورها إيجاد الطريق نحو الشباك."

أما عن الجانب الإيجابي بالنسبة لصلاح في الاحصاءات: "بين 245 لاعب شاركوا أكثر من 1000 دقيقة في الدوري الانجليزي هذا الموسم، فإن سيرجيو أجويرو وجابريل جيسوس فقط يمتلكون معدل تسديدات أكثر من صلاح لكل 90 دقيقة."

وأردفت الصحيفة: "هو لا يجد الطريق للشباك دائمًا لكنه منذ الانتقال لليفربول سجل 20 هدفًا على الأقل في كل عام وهو شيء تاريخي، وفقط 21 لاعبًا من 245 مرروا الكرة داخل منطقة الجزاء أكثر من محمد صلاح، وبالرغم من أن دقة تمريره للكرة 59.7% فإن فرصه المكتملة تمثل ذعر لدفاع المنافس."