هل يخرج السعيد من نادي المئة؟.. جمال عبدالحميد تعرض لنفس الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

"كل شيء يحدث هو نصيب لذا لا أركز كثيرًا فيما يتردد عن إمكانية إلغاء الدوري أو عدم احتساب أهدافي.. الأهم أن تكون الأمور مستقرة"، بهذه الكلمات علق عبدالله السعيد على هل يشعر بالقلق من إلغاء أهدافه حال إلغاء النسخة الجارية من بطولة الدوري 2019-2020 في تصريحات تليفزيونية.

عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، كان قد دخل نادي المائة بالموسم الجاري بعد هدفه في مرمى الاتحاد السكندري، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلي والأهلي قبل أن يرتدي قيمص بيراميدز.

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عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، خالد أبو العيون، أوضح عبر تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمر لا يوجد شيء يحكمه 100%.

وعلل عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، قوله بالإشارة إلى أن في الدوريات الأوروبيات عادة ما تُلغى ولكن:"بما إننا نتحدث عن الدوري المصري فدخل جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك والأهلي الأسبق نادي المائة باحتساب الأهداف في المواسم غير المكتملة وغيرها من الحالات وبناءً على ذلك فسيتم احتساب أهداف عبدالله السعيد عن الموسم الجاري إذا لم يُكتمل".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، خاض 324 مباراة ببطولة الدوري فقط مسجلاً 102 هدف وصانعًا 65 لزملائه خلال 25854 دقيقة لعب.