فايلر يحكي 3 مواقف أصابته بالجنون وتفكيره بالاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن انطباعاته بشأن الحياة في القاهرة، والاختلافات الثقافية بين مصر وسويسرا، بالإضافة إلى تفكيره في بعض الأوقات في الاعتزال.

وقال فايلر في حديثه لصحيفة "نو زيورخ زايتونج" السويسرية بأنه حين يستقل حافلة الفريق حيث يجلس على المقعد الأول، يدير رأسه إلى مساعده توماس بينجيلي، قائلًا "هذا جنون، أليس كذلك؟"، فيرد عليه بنعم، ويوضح المدرب قائلًا: "نحن نتحدث عن المرور، فالسيارة تأخذ ساعة تقريبًا في مسافة 12 كيلو متر إلى مركز التدريبات."

يضطر فايلر إلى ترك الحافلة مبكرًا قبل المحطة ليصل إلى الفندق بشكل أسرع، فهي بضعة خطوات فقط إلى الفندق يقطعها المدرب السويسري ركضًا، وبالرغم من أن القاهرة يسكنها 25 مليون مواطن وتعد ملاذ لكل مجهول لكن فايلر لا يمكن أن يأخذ خطوة دون أن يتعرف عليه الناس.

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ويقول المدرب أن الوقت يكون قرب منتصف الليل ويأتيه صوت "أيها المدرب، أيها المدرب، أريد صورة" وعندما يسافر الفريق خارج مصر لمباريات دوري الأبطال يأتي إليه مساعد الطيار ليوقظه في من النوم من أجل التقاط صورة "سيلفي"، ويعلق السويسري على هذا الأمر قائلًا: "إنه اختلاف ثقافات".

وتوضح الصحيفة أن فايلر فكر في اعتزال العمل بكرة القدم خلال السنوات الأخير، فهو يشعر أن لا أحد يفهمه وربما يكون هناك من يبخس قدره، فهو يشعر بقدرته على إدارة فريق أوروبية كبير، ويصارع فكرة أنه هذا لم يحدث، رغم أنه في بلجيكا كان أفضل مدرب لعام 2017 بعدما فاز مع الفريق بالدوري.

وتولى رينيه فايلر تدريب الأهلي في الصيف الماضي، واستطاع أن يحقق لقب السوبر المصري قبل أن يخوض 17 مباراة متتالية في الدوري الممتاز بدون هزيمة ولم يتعادل إلا في لقاء واحد، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.