الزمالك يوضح حقيقة رحيل ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، رحيل أي من الثنائي محمد عنتر أو كابونجو كاسونجو عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة وطالب الجميع بتحري الدقة وعدم إثارة البلبلة.
وقال مرتضى منصور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك أن كل ما تردد بشأن رحيل بعض لاعبي الزمالك غير صحيح على الإطلاق.
وشدد منصور على أنه لا صحة لما تردد عن رحيل محمد عنتر وكابونجو كاسونجو وأن الثنائي وغيرهما من اللاعبين مستمرين مع الفريق.
وطالب رئيس النادي بتحري الدقة في الأخبار المنشورة عن الزمالك وأن يتقوا الله في النادي وعدم إثارة البلبلة داخل جدران القلعة البيضاء.
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