تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن توقيت عودة المسابقات الرياضية في كرة القدم الإفريقية، واصفاً الأمر بالغامض حتى الآن بسبب تطورات تفشي وباء كورونا.
وقال فايلر للإعلام السويسري، الجميع لا يعلم موعد استئناف أنشطة كرة القدم،ومن الصعب أن تستكمل المنافسات في إبريل المقبل كما تم الإعلان.
وعن مسيرته المحلية مع الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: الغموض يسيطر على كرة القدم في افريقيا .. والجميع لا يعلم موعد الاستئناف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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