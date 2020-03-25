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فايلر: الغموض يسيطر على كرة القدم في افريقيا .. والجميع لا يعلم موعد الاستئناف

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تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن توقيت عودة المسابقات في كرة القدم الإفريقية، واصفاً الأمر بالغامض حتى الآن بسبب تطورات تفشي وباء .
وقال فايلر للإعلام السويسري، الجميع لا يعلم موعد استئناف أنشطة كرة القدم،ومن الصعب أن تستكمل المنافسات في إبريل المقبل كما تم الإعلان.
وعن مسيرته المحلية مع الأهلي

قال فايلر، أن نجاح أي مدرب في مصر يتوقف على انتصاراته في بطولة الدوري، خلاف ذلك سيكون المشوار قصير في الأندية، وهو ما لاحظه بعد  كثرة تغيير الأجهزة الفنية بالأندية المصرية على حد وصفه.
 
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