الخليفي يدرس تخفيض رواتب نجوم باريس سان جيرمان

يدرس ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تخفيض رواتب عدد من لاعبي فريقه، في ظل الأزمة التي تعاني منها الاندية الاوروبية في ظل تعليق النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن البي اس جي يسعي لخفض راوتب اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة مثل البرازيلي نيمار والذي يحصل علي 49 مليون يورو سنويا، وكيليان مبابي

21 مليون يورو، والأورجوياني ادينسون كافاني 18 مليون يورو.

واشارت الصحيفة الإسبانية الي أن باريس سان جيرمان ينفق 371 مليون يورو سنوياً كرواتب للاعبين، وهو مايمثل أكثر من نصف ميزانية النادي والتي ستنخفض في العام المقبل دون شك.