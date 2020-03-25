كوليبالي يقترب من مانشستر يونايتد

بات النجم السنغالي كاليدو كوليبالي على أعتاب الإنضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن كوليبالي أصبح قريب من

الإنتقال إلى مانشستر يونايتد في حال رحيل سمولينج المعار إلى روما، بشكل نهائي عن صفوف الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن اسم كوليبالي

ارتبط في أكثر من مرة بالإنتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، وان الشياطين الحمر هو الوجهة المفضلة لظهير نابولي الإيطالي.

وأشارت تقارير إلى أن كوليبالي طلب من مسئولي نابولي السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي خلال الصيف المقبل.