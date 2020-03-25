لاعبو برشلونة يرفضون إقتراح تخفيض الرواتب بسبب أزمة كورونا

رفض لاعبو فريق برشلونة الإسباني الاقتراح المقدم من ادارة النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، بخصوص تخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة تعليق النشاط لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وكشفت تقارير صحفية أن لاعبو الفريق الكتالوني ابلغوا الادارة برفضهم تخفيض رواتبهم بالصورة التي يقترحها بارتوميو، حيث تصل نسبة التخفيض الي 70% من قيمة الرواتب. ابلغوا الادارة برفضهم تخفيض رواتبهم بالصورة التي يقترحها بارتوميو، حيث تصل نسبة التخفيض الي 70% من قيمة الرواتب. وأكدت شبكة espn أن اللاعبين ليس لديهم مانع من تطبيق الاقتراح الا أن اعتراضهم علي النسبة المقترحة. مانع من تطبيق الاقتراح الا أن اعتراضهم علي النسبة المقترحة. وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد اشارت في وقت سابق الي أن عدد من اللاعبين متمسكون بالاقتراح المقدم من اتحاد اللاعبين الإسباني والذي ينص علي تخفيض رواتب اللاعبين في الدوري الاسباني بنسبة 10% فقط.

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