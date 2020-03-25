مدافع ريال مدريد علي رادار بايرن ميونيخ

بدأ مسئولو نادي بايرن ميونيخ الألماني، البحث عن ظهير أيسر جديد تحسباً لرحيل دافيد الابا نجم الفريق الحالي حال رفضه لتمديد عقده الذي ينتهي في 2021. في 2021. وكشفت مصادر إسبانية عن اهتمام بايرن ميونيخ بضم البرازيلي المخضرم مارسيلو حال رحيل الابا في ظل الاهتمام الكبير من ناديي الاهتمام الكبير من ناديي برشلونة وريال مدريد. ويرحب ريال مدريد برحيل مارسيلو بنهاية الموسم الجاري، حيث اوضحت مصادر أن النادي الملكي قد يسهل عملية انتقال مارسيلو للفريق البافاري كجزء من صفقة انتقال الابا.

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