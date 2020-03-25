كلوب يتمسك بمحمد صلاح ويرفض الاستغناء عنه بالانتقالات الصيفية المقبلة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تمسكه باللاعب المصري محمد صلاح ونجم الريدز الحالي، رافضًا فكرة الاستغناء عنه مع نهاية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفيةالمقبلة.

ذكرت صحيفة أتليتك الإنجليزية في تقرير

لها مساء اليوم الأربعاء أن يورجن كلوب متمسك بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني و فيرمينو على الأقل حتى نهاية 2022، وانه يرفض الاستغناء عنهم تحت أي ظرف كان.

وعلي صعيد آخر ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد عقد نيته على تقديم عرض لضم محمد صلاج من ليفربول مقابل 150 مليون يورو.

يذكر أن صلاح وقع عقدًا مع ليفربول حتى صيف 2023 ، ولا يوجد شرط جزائي في العقد يمنع اللاعب من الانتقال لأي نادٍ آخر.