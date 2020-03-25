أثنى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على تجربته في قيادة الأحمر، مشيراً أنه ستعطيه خبرة كبيرة وستجعله أكثر إلماماً بأساليب اللعب.
وقال فايلر في تصريحاته للإعلام السويسري،
وتحدث فايلر عن الجماهير المصرية،موضحاً أنها تعشق كرة القدم، لكنها تتعامل مع الكرة بشكل عاطفي.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: تجربتي مع الأهلي ستجعلني مدرب مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.