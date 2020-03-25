فايلر: تجربتي مع الأهلي ستجعلني مدرب مميز

أثنى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على تجربته في قيادة الأحمر، مشيراً أنه ستعطيه خبرة كبيرة وستجعله أكثر إلماماً بأساليب اللعب.

وقال فايلر في تصريحاته للإعلام السويسري،

أن تدريب الأهلي أمر في غاية الجدية وهو ماجعله يشعر بالتعب والإرهاق، بسبب طبيعة الفريق والرغبة في تحقيق الفوز في جميع المباريات التي يخوضها، فأنا بالفعل أبذل مجهود كبير مع الأهلي لم أقم به من قبل فالخسارة مع الأهلي أمر غير مقبول تماماً.وتحدث فايلر عن الجماهير المصرية،موضحاً أنها تعشق كرة القدم، لكنها تتعامل مع الكرة بشكل عاطفي.