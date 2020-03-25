رسميًأ.. تمديد تعليق التدريبات لفرق الدوري الأمريكي حتي 3 إبريل

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء ، تمديد تعليق التدريبات الخاصة بفرق بطولة دوري المحترفين حتي الثالث من إبريل المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ونشر الموقع الرسمي لرابطة الدور الأمريكي بيانا ينص علي : " مددت البطولة إيقاف تدريبات فرق المسابقة حتى الثالث من أبريل المقبل".
وأضاف البيان: " لا تزال مرافق التدريب مغلقة أمام جميع اللاعبينوالموظفين، باستثناء اللاعبين الذين يحتاجون لعلاج طبي أو إعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لكل فريق"
يذكر أن رابطة الدوري الأمريكي قد أقرت الأسبوع الماضي تعليق النشاط الرياضي لمسابقة الدوري حتي 12 من مايو المقبل ، بسبب انتشار فيروس كرونا المستجد.
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