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جيرونا الإسباني يكشف عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

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أعلن نادي جيرونا الإسباني مساء اليوم الأربعاء عن أول إصابة بين صفوف فريق الكرة بالنادي بفيروس .

واصدر النادي بياناً رسمياً للاعلان عن اصابة

أحد لاعبيه دون ذكر إسم اللاعب، بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة الإختبار الذي خضع له ايجابية.

وكان جيرونا قد أعلن الإسبوع الماضي عن إصابة أحد الموظفين بالفيروس، الذي إصاب الألاف في اسبانيا خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكثر دولة من حيث حالات الوفاة بفيروس كورونا خلف إيطاليا.

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