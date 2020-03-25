سمولينج يقترب من الإنتقال لروما بشكل نهائي

اقترب نادي روما الإيطالي من الحصول على خدمات المدافع كريس سمولينج بشكل نهائي، المعار من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقالت صحيفة صن الإنجليزية أن سمولينج استقر في رومامع عائلته، وأصبح على إستعداد لقبول راتب أقل مما كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد لكي يضمن بقائه في صفوف روما.
وأشارت إلى ان الناديين قطعا شوط كبير في المفاوضات حول انتقال سمولينج النهائي لروما، ويتبقى الإتفاق على القيمة المالية للصفقة.
وكان سمولينج انتقل من صفوف مانشستر يونايتد إلى روما الإيطالي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة.
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