فيديو جميع أهداف كيليان مبابي مع موناكو

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لعب النجم الفرنسي كيليان مبابي بين صفوف نادي موناكو الفرنسي فى الفترة من 2015 الى 2018، واستطاع ان يساعد فريقه بالتتويج بلقب الدوري موسم 2017، للمرة الأولي منذ 17 سنة، حينما كان عمره 18 سنة.
ولعب مبابي أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي موناكو في 2 ديسمبر 2015 ضد نادي كاين في الدوري الفرنسي والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي 1–1. حيث دخل كبديل للاعب فابيو كوينتراو عند الدقيقة 88.
ليصبح أصغر لاعب يلعب لنادي موناكو في التاريخ بعمر ال16 عام و347 يوم، ليكسر مبابي رقم تييري هنري الذي ظل صامداً لمدة 21 عام.
وصلت عدد مشاركات كيليان مبابي مع نادي موناكو فى الدوري الفرنسي الى 60 مباراة، سجل خلالهم 27 هدفاً، وسجل 6 أهداف مع موناكو فى 10 مباريات بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
في 31 أغسطس 2017، وقع كيليان مبابي عقداً مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان مدته موسم واحد، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي موناكو.
مع إلزامية الشراء في الموسم التالي بمبلغ 145 مليون يورو بالإضافة إلى 35 مليون يورو إضافات، مما جعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، خلف زميله بالفريق نيمار.
أهداف مبابي مع موناكو..
فيديو مهارات مبابي مع موناكو
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