فيديو جميع أهداف لوكا مودريتش مع توتنهام

لعب النجم الكرواتي “لوكا مودريتش” بين صفوف نادي توتنهام الإنجليزي فى الفترة من 2008 الى 2012، قادماً من نادي دينامو زغرب الكرواتي الى النادي اللندني مقابل 16,5 مليون جنيه استرليني بعقد لمدة 6 سنوات، وكان أول صفقة انتقال صيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصلت عدد مشاركات لوكا مودريتش مع نادي توتنهام هوتسبير فى الدوري الإنجليزي الى 159 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفاً، وحصل على جائزة لاعب العام لفريق توتنهام موسم 2010.

وسجل مودريتش 3 أهداف فقط مع توتنهام من 15 مشاركة فى منافسات البطولات الأوروبية خلال 4 مواسم.

فى عام 2012 انتقل لوكا مودريتش الى نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 30 مليون جنيه استرليني، موقعاً عقداً مدته خمس سنوات مع النادي الملكي.

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جميع أهداف لوكا مودريتش مع توتنهام