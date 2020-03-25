الهلال ينتظر عودة أكرم عفيف إلى فياريال من أجل التعاقد معه

كشفت تقارير صحفية، مُقربة من نادي الهلال، ان إدارة الفريق تنتظر إنتهاء فترة إعارة “أكرم عفيف” مع السد القطري، ويعود إلى ناديه “فياريال” الإسباني الذي يمتلك عقده، للتفاوض معه من أجل شراء النجم القطري.

اللاعب البالغ من العمر 23 سنة، أعرب في وقت سابق عن حبه الشديد وإعجابه بفريق الهلال السعودي، لتقوم العديد من التقارير الصحفية، بالكشف عن تخطيط إدارة فهد بن نافل، للتعاقد مع اللاعب.

وأعلن “عفيف” في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تخطيطه للرحيل عن السد في الفترة القادمة، وخوض تجارب احترافية جديدة.

وأضاف، “خوض تجربة احترافية جديدة خارج قطر، سيعود بالنفع على منتخب بلاده من أجل الاستعداد لمونديال 2022، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمستويات التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية”.

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يذكر ان “عفيف” خاض عدة تجارب احترافية في أوروبا، في يوبين البلجيكي، وإشبيلية وسبورتنج خيخون الاسبانيين، واستقر في فياريال.

وقام “فياريال” بإعارة اللاعب، إلى “السد” في الميركاتو الشتوي 2018، لمدة عامين ونصف، ومن المقرر أن يعود إلى الفريق الإسباني في شهر يونيو القادم.

وخاض عفيف 16 مباراة مع السد في الدوري القطري هذا الموسم، وساهم في تسجيل 23 هدف، حيث سجل 12، وقدم 11 تمريرة حاسمة.