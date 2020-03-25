رياضة | على غرار الأندية العالمية.. هل يتم تخفيض رواتب نجوم الأهلي والزمالك بسبب كورونا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار الأندية العالمية.. هل يتم تخفيض رواتب نجوم الأهلي والزمالك بسبب كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر في الفترة الأخيرة فيروس كورونا "كوفيد19" المميت في مختلف أنحاء العالم وهدد حياة البشر أجمعين بل وأثر على كل مناحي حياتنا.

وظهر فيروس كورونا في البداية في دولة الصين ومنه انتشر في مختلف دول أوروبا ومنه إلى العالم كله.

إلغاء الدوريات في العالم

ووصل تأثير فيروس كورونا المميت إلى كرة القدم حيث تم إلغاء كافة الدوريات والبطولات الأوروبيه والإفريقية خوفا من انتقال العدوى.

التأثير على الأندية ماديا وتخفيض أجور بعض اللاعبين في أوروبا

ولكن أثرت بالطبع إلغاء الدوريات والأنشطة الرياضية على عائدات الأندية المادية بسبب الإعلانات والدعايا التي كانت تفيد الأندية كثيرا ماديا وقت لعب المباريات.

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وطالبت أغلب الأندية الأوروبية لاعبيها بتخفيض أجورهم بسبب الخسائر التي لحقت بالأندية من انتشار فيروس كورونا وتعليق لعب المباريات مثلما فعل نادي برشلونة ونادي أرسنال ومانشستر يونايتد وغيرها من الأندية الأوروبية.

ماذا يفعل قطبي الكرة المصرية؟

والآن بالطبع التأثير المالي يلاحق الأندية المصرية بسبب تعليق بطولة الدوري المصري الممتاز لإنتشار فيروس كورونا.

وقد اتجه بالفعل بعض الأندية للتخلي عن أجهزتها الفنية مثلما فعل الزمالك وسموحة أو إنشاء صناديق تبرعات للعاملين بالنادي لمحاولة مساعدتهم في هذه الظروف.

ولكن بالنسبة لقطبي الكرة المصرية نادي الزمالك والنادي الأهلي فيملكان بالطبع لاعبين يحصلون على أجر عالي جدا على مستوى أندية الدوري وهؤلاء اللاعبين يسببون أزمة كبيرة للقطبين.

والآن هناك اختيارين فقط أمام نادي الزمالك والنادي الأهلي لمحاولة حل هذه الأزمة أولها أن يحاولوا التفاوض مع جميع اللاعبين أو على الأقل أصحاب الأجور الباهظه لتخفيض رواتبهم أما الأختيار الثاني ويعتبر الأصعب وهو تخلي القطبين عن بعض اللاعبين في الصيف لتوفير موارد مالية تمكنهم من دفع رواتب البقيه.

فكيف سيتصرف قطبي الكرة المصرية في أزمة رواتب اللاعبين الفترة القادمة هل سيقوموا بإختيار الحل الصعب أم سيسهل اللاعبين عليهم الأمر ويحاولون تحمل الأزمة وتخفيض رواتبهم؟