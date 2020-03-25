رياضة | صدمة في ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يقرر الإبقاء على نجم الريدز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يقرر الإبقاء على نجم الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:26 م
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الخليج 365 الرياضي
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وأفادت الصحيفة البريطانية أن صلاح لن يرحل عن "الريدز" في الموسم المقبل خاصة أنه مرتبط بعقد مع متصدر الدوري الإنجليزي حتى صيف 2023.
نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين دائمًا ما ارتبط بالانتقال إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في الفترة الماضية.
صلاح كان قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو (42 مليون يورو 8 ملايين إضافات).
واستطاع صلاح أن يحصل على العديد من الجوائز الفردية والجماعية من خلال التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع "الريدز".
أما على الصعيد الجماعي، فتوّج صاحب الـ28 عامًا بثلاثة ألقاب بواقع دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.