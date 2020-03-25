رياضة | صدمة في ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يقرر الإبقاء على نجم الريدز

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن يورجن كلوب يرى أن صلاح ضمن خططه المستقبلية، لافتة إلى أن الجبهة الهجومية والتي يتواجد بها النجم المصري بجانب الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو متعطشة لتحقيق المزيد من النجاحات داخل "الآنفيلد".



وأوضحت الصحيفة أن هناك وقت سيأتي لانقسام هذه الجبهة، لكن لن يحدث على المدى القريب رغم ارتباط بطل أوروبا بالتعاقد مع النجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني بجانب النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني.



وأفادت الصحيفة البريطانية أن صلاح لن يرحل عن "الريدز" في الموسم المقبل خاصة أنه مرتبط بعقد مع متصدر الدوري الإنجليزي حتى صيف 2023.



نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين دائمًا ما ارتبط بالانتقال إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في الفترة الماضية.



صلاح كان قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو (42 مليون يورو 8 ملايين إضافات).



واستطاع صلاح أن يحصل على العديد من الجوائز الفردية والجماعية من خلال التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع "الريدز".



أما على الصعيد الجماعي، فتوّج صاحب الـ28 عامًا بثلاثة ألقاب بواقع دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.