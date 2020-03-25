رياضة | نجوم إنتر ميلان يفرون من إيطاليا بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم إنتر ميلان يفرون من إيطاليا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الأوروجواياني دييجو جودين مدافع إنتر ميلان إلى بلاده، بعد انتهاء الحجر الصحي لمدة 15 يوما، الذي خضع له بمدينة ميلانو، حسبما أعلن النادي الإيطالي صاحب المركز الثالث في الكالتشو.

بالمثل، توجه البلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والنيجيري فيكتور موسيس والإنجليزي آشلي يونج والسلوفيني سمير هاندانوفيتش والدنماركي كريستيان إريكسن إلى بلدانهم، مع توقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من الشهر الجاري، على خلفية حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

وخضع المدافع المخضرم لحجر صحي لمدة 15 يوما أسوة بزملائه، بعد تأكد إصابة دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس في 11 مارس/آذار، وكان الإنتر قد واجه قبلها بأربعة أيام اليوفي.



ولم يعلن حتى الآن عن إصابة أي من لاعبي الـ(نيراتزوري)، وفضل لاعبون آخرون من الإنتر مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والإسباني بورخا باليرو، البقاء في ميلانو حتى بعد الحجر، وفقا لما أكده النادي.

ويمكن للاعبين إذا أرادوا ذلك العودة لدولهم، خاصة مع توقف المسابقة والتدريبات جراء وباء كورونا الذين أودى بحياة ستة آلاف و800 شخصا وأصاب 69 ألف آخرين في إيطاليا.