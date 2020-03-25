رياضة | الأندية تتهافت على نجم برشلونة المغضوب عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأندية تتهافت على نجم برشلونة المغضوب عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الصحيفة أن أندية الدوري الإنجليزي ليست الوحيدة المهتمة بالحصول على خدمات صاحب الـ 27 عامًا، حيث تهتم به عدة أندية إيطالية أيضًا.
ويمضي اللاعب في الوقت الحالي فترة إعارة في صفوف فريق سيلتا فيجو بداية من الصيف الماضي وتنتهي بنهاية شهر يونيو.
ويملك رافينيا عقدًا مع فريق برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله لن يكون مجانيًا قبل شتاء 2021.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة بالرغم من عقد اللاعب المستمر معه إلا أنه على استعداد لتركه يرحل في الصيف المقبل شرط أن يحصل على 16 مليون يورو على الأقل.
جدير بالذكر أن برشلونة يبحث في الوقت الحالي عن لاعب وسط ملعب ضمن أولوياته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بجوار مراكز رأس الحربة وقلب الدفاع والجناح.