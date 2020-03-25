رياضة | الأندية تتهافت على نجم برشلونة المغضوب عليه

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن رحيل اللاعب البرازيلي رافينيا ألكنتارا عن صفوف برشلونة بشكل نهائي أصبح مسألة وقت.



وذكرت صحيفة “سبورت” والتي أكدت أن اللاعب المعار حاليًا لنادي سيلتا فيجو يملك عدة عروض من أندية إنجليزية.



وأوضحت الصحيفة أن أندية الدوري الإنجليزي ليست الوحيدة المهتمة بالحصول على خدمات صاحب الـ 27 عامًا، حيث تهتم به عدة أندية إيطالية أيضًا.



ويمضي اللاعب في الوقت الحالي فترة إعارة في صفوف فريق سيلتا فيجو بداية من الصيف الماضي وتنتهي بنهاية شهر يونيو.



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ويملك رافينيا عقدًا مع فريق برشلونة لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله لن يكون مجانيًا قبل شتاء 2021.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة بالرغم من عقد اللاعب المستمر معه إلا أنه على استعداد لتركه يرحل في الصيف المقبل شرط أن يحصل على 16 مليون يورو على الأقل.



جدير بالذكر أن برشلونة يبحث في الوقت الحالي عن لاعب وسط ملعب ضمن أولوياته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بجوار مراكز رأس الحربة وقلب الدفاع والجناح.