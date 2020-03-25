رياضة | مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بشأن بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بشأن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي واثق في بقاء نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق في الموسم المقبل على الأقل على الرغم من إهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.

وذكرت شبكة ESPN العالمية أن بول بوجبا ارابط بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي وسط إهتمام كبار أندية أوروبا على رأسها يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه هذا الصيف.

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وأكدت الشبكة العالمية أن مانشستر يونايتد واثق من استمرار بول بوجبا في صفوفه علمًا بأن عقده ينتهي في 2021 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مانشستر يونايتد يشك في قدرة أحد كبار الأندية الأوروبية على تحمل نفقات صفقة بول بوجبا الضخمة جدًا لذلك فإن استمرار النجم الفرنسي في صفوفه هو الأقرب.

وأفادت الشبكة العالمية بأن بول بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وخاض مع الشياطين الحمر 150 مباراة وسجل 31 هدف وصنع 31 هدف.