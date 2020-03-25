رياضة | خزينة الأهلي تفتح دفاترها القديمة والنجم الساحلي يناشد الأحمر بعدم التصعيد

ينتظر مجلس ادارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، كامل مستحقاته من ستوك سيتي الإنجليزي، نظير انضمام رمضان صبحي للأخير عام 2016.

وحصل الأهلي على حكم بصرف مستحقاته المتأخرة لدى ستوك سيتي، لكن حتى الآن لم تصل الأموال وهو الأمر الذي قد يحتاج بعض الوقت والإجراءات الروتينية".

وكانت شركة "مسك"، التي كانت مسؤولة في السابق عن إدارة قناة الأهلي، قد حصلت على حكم بتجميد أموال النادي الأحمر لدى ستوك، قبل أن يتم حل الأمور بين الطرفين.

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وفي سياق متصل لم يلتزم النجم الساحلي التونسي بسداد مستحقاته، فيما يتعلق بغرامة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، لأنه يمر بضائقة مالية.