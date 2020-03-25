رياضة | خزينة الأهلي تفتح دفاترها القديمة والنجم الساحلي يناشد الأحمر بعدم التصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خزينة الأهلي تفتح دفاترها القديمة والنجم الساحلي يناشد الأحمر بعدم التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينتظر مجلس ادارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، كامل مستحقاته من ستوك سيتي الإنجليزي، نظير انضمام رمضان صبحي للأخير عام 2016.
وحصل الأهلي على حكم بصرف مستحقاته المتأخرة لدى ستوك سيتي، لكن حتى الآن لم تصل الأموال وهو الأمر الذي قد يحتاج بعض الوقت والإجراءات الروتينية".
وكانت شركة "مسك"، التي كانت مسؤولة في السابق عن إدارة قناة الأهلي، قد حصلت على حكم بتجميد أموال النادي الأحمر لدى ستوك، قبل أن يتم حل الأمور بين الطرفين.
وفي سياق متصل لم يلتزم النجم الساحلي التونسي بسداد مستحقاته، فيما يتعلق بغرامة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، لأنه يمر بضائقة مالية.
ويتبقى قسطان متأخران على النجم الساحلي، ومن المتوقع أن يكون هناك تحرك قانوني ضده لدى الفيفا لحفظ حقوق النادي.
وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع النجم الساحلي، يقضي بأن يسدد الأخير غرامة هروب كوليبالي من الفريق المصري، والمقدرة بمليون و400 ألف دولار، على أقساط.