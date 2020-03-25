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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأخر المفاوضات بين مارتينيز والاتحاد البلجيكي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
افادت تقارير صحفية اسبانية عن رغبة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب روبيرتو مارتينيز.
وبحسب صحيفة اس الاسبانية فان الطرفان يأملان التوصل الى اتفاق لتجديد العقد، الا ان المفاوضات لن تبدأ قبل شهر ونصف وذلك لمعرفة تطورات فيروس كورونا المنتشر في العالم.
واشارت الصحيفة الى ان المدرب الاسباني متواجد في انكلترا حاليا الامر الذي يمنعه من الوصل الى بلجيكا لاجراء المفاوضات بسبب الفيروس الذي يحد من عملية الطيران بين البلدان
هذا وينتهي عقد المدرب الاسباني مع منتخب الشياطين الحمر الصيف القادم الا ان تأجيل بطولة امم اوروبا حتى عام 2021 قد تدفع مارتينيز لتجديد عقده.
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