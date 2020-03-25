مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بمهاجم باريس سان جيرمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
اشارت تقارير صحفية انكليزية الى تجديد نادي مانشستر يونايتد الانكليزي رغبته في الحصول على خدمات المهاجم إدينسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب شبكة سبورتس مول الانكليزية فان ادارة الشياطين الحمر لا ترغب في الابقاء على المهاجم النيجيري ايغالو المعار على الرغم من تألقه مع النادي الانكليزي منذ انتقاله في سوق الانتقالات الشتوي.
وأشارت الشبكة إلى ان مانشستر يونايتد سيقدم عرضا كبيرا للحصول على خدمات كافاني الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي هذا الصيف ويحق له الانتقال لأي نادي مجانا.
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