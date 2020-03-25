رحيل سمولينج إلى روما يقرب كوليبالي من مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

بات نادي روما الإيطالي قريبا من التعاقد مع مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج بصفة دائمة من مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف المقبل، وذلك حال نجاح الأخير في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي.



وانضم سمولينج إلى روما الإيطالي الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن سمولينج 30/ عاما/ استقر مع عائلته بشكل كبير في العاصمة الإيطالية وهو ما يدفعه إلى قبول راتب أقل مما كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد، من أجل البقاء مع روما.

Advertisements

وقطع الناديان شوطا كبيرا في التفاوض حول انتقال سمولينج الدائم إلى روما، ولكن لم يتوصل أي منهما إلى اتفاق بشأن القيمة المالية للصفقة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن سمولينج سيبقى في روما حال نجاح مانشستر يونايتد في ضم كوليبالي من نابولي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن كوليبالي 28/ عاما/ ارتبط من قبل بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي وأن مانشستر يونايتد هو الوجهة المفضلة له.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أكدت أن كوليبالي طلب من أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أن يسمح له بمغادرة النادي الصيف المقبل، حيث حدد الفريق الإيطالي مبلغ 90 مليون يورو لأي فريق يريدأن يضمه إليه.