شكرا لقرائتكم فايلر يرحب بتجديد عقده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بشكل مبدئي على تجديد عقده مع القلعة الحمراء بعد مفاوضات "جس النبض" بينه وبين الإدارة الحمراء خلال الأسابيع الماضية ، ليعلن المدرب السويسري أنه لا يُمانع في تجديد عقده مع الأهلي وأن كان ينتظر التفاوض الرسمي من أجل الإتفاق على بعض النقاط والأمور الخاصة بالعقد الجديد المتوقع إبرامه خلال الأيام المقبلة.

وترغب إدارة النادي الأهلي في تجديد عقد فايلر في ظل النتائج الجيد التي يُحققها الفريق تحت قيادة فايلر ورغبة الجميع في النادي تقريباً في التجديد للمدير الفني حالياً مُستغلين فترة توقف الدوري بسبب إنتشار "فيروس كورونا ".

وعلم "الخليج 365" أن محمود الخطيب رئيس الأهلي سيعقد جلسة حاسمة مع فايلر خلال أيام من أجل حسم هذا الملف لتحقيق مزيداً من الاستقرار والهدوء داخل الفريق قبل عودة الدوري بعد القضاء على فيروس "كورونا" ، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري خاصة وأن هناك أتفاق مبدئي بين الطرفين حول التجديد.

وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر جيدة للغاية مع الفريق حتى الأن فالمدرب السويسري تولّى تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي وحصد مع الفريق لقب السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع الوداد المغربي فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

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عقد فايلر مع الأهلي مدته موسمين يحصل خلاله المدرب السويسري ( ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال) على مليوني و200 ألف دولار في الموسم بواقع 185 ألف دولار شهرياً.

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد لأي سبب من الأسباب يدفع من يرغب في فسخ العقد راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن وتتجه النية لتجديد عقد فايلر في الموسم الجديد دون النظر لشرط الفوز ببطولتي أفريقيا أو الدوري خاصة وأن الأهلي حسم بنسبة 90 % لقب الدوري وينافس بقوة على لقب أفريقيا ، كما يرغب مسئولو الأهلي في تجديد عقد فايلر لموسم آخر بخلاف الموسم المقبل بهدف توفير كل سُبل الاستقرار والهدوء في الفريق.