شكرا لقرائتكم تعرف كيف يقضي عائلة السلعاوى محترفو السلة وقتهم في حظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ظل حظر التجوال و توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم ، و الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، تواصل الخليج 365 مع عائلات الرياضات المختلفة ، لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم .

كشف أحمد السلعاوى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الاهلى ونجل محمد سيد سليمان السلعوة، أحد نجوم سلة الأهلى فى العصر الذهبى، ، و شقيق نادين السلعاوى المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكية أن جميع أفراد العائلة يتجمعون هذه الفترة فى الفيلا الخاصة بهم ، من الصباح حتى المساء ، ولا يخرج أحد من المنزل قائلا " مش بنخرج من البيت خالص " وهذا النظام منذ أسبوع تقريبا وليس حديث هذه الأيام فقط ، فى ظل حرص الأسرة على صحة وسلامة كل فرد فيها.

وأَضاف السلعاوى ان الأسرة تلجأ الى متابعة الأفلام و المسلسلات ، و كذلك اللعب مع أبنة شقيقة الصغرى ، و التى وصفها بالمسلية للجميع فى ظل حبهم لها .

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وفيما يخص الرياضة وتوقف النشاط فى الفترة الحالية قال لاعب الاهلى أنه يتم ممارسة الرياضة لجميع افراد الأسرة فى حديقة الفيلا ، للحفاظ على اللياقة ،والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت .

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.