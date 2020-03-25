شكرا لقرائتكم البطولات "وش السعد" على لاعبي الزمالك .. ومصطفى محمد "دوبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الزمالك، فى مواصلة مسيرة البطولات بعدما حصد لقبي السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والسوبر المحلي أمام الأهلي في أقل من أسبوع، ليعود إلي سابق عهده محليا وأفريقيا.

حصد الزمالك لبطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، تزامن مع إرتفاع القيمة التسويقية لـ 3 لاعبين ساهموا بقوة في عودة مدرسة الفن والهندسة للقلعة البيضاء مرة أخرى وهو ما يرصده الخليج 365 فى التقرير التالي :-

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المغربي أشرف بن شرقي كانت قيمته التسويقية قبل انضمامه للزمالك تبلغ 600 ألف يورو، وأصبحت مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت المختص بتحديد أسعار اللاعبين حول العالم.

بينما أحمد سيد زيزو، ارتفعت قيمته التسويقية بمقدار 200 ألف يورو بعدما تألق مع الزمالك عقب رحلة احتراف أوروبية غير موفقة، لتصبح قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

مصطفي محمد كان أحد أكبر المستفيدين من تألق الزمالك وحصد البطولات حيث قفزت قيمته التسويقية لتحقق زيادة بنسبة 100 % ، لتصبح مليون و 200 ألف يورو خاصة أنه هداف المنتخب الاوليمبي في تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.